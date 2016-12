foto Reuters

17:17

- Due fratelli di 9 e 12 anni sono stati uccisi mentre si trovavano nell'abitazione dei nonni, a Jackson, in Ohio. Sono stati proprio i due anziani, James e Deborah Harris, a scoprire i cadaveri e a chiamare le autorità. "E' stato uno shock, per ora non abbiamo alcuna idea del perché sia stato compiuto questo omicidio", ha commentato il capo della polizia locale, Carl Eisnaugle, che dirige le indagini.