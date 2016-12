Los Roques, trovato l'aereo di Missoni

foto Twitter Correlati Los Roques, la rotta maledetta

Aereo scomparso in Venezuela, a bordo Vittorio Missoni

Los Roques, trovato lo zaino di Vittorio Missoni

Missoni, proseguono le ricerche 22:10 - E' stato ritrovato a Los Roques l'aereo su cui viaggiavano Vittorio Missoni, la sua compagna e due amici della coppia. Lo ha annunciato su Twitter il responsabile della comunicazione del ministero degli Interni e della Giustizia venezuelano, Jorge Galindo. Il velivolo con a bordo il figlio maggiore dello stilista Ottavio Missoni era scomparso il 4 gennaio. - E' stato ritrovato a Los Roques l'aereo su cui viaggiavano Vittorio Missoni, la sua compagna e due amici della coppia. Lo ha annunciato su Twitter il responsabile della comunicazione del ministero degli Interni e della Giustizia venezuelano, Jorge Galindo. Il velivolo con a bordo il figlio maggiore dello stilista Ottavio Missoni era scomparso il 4 gennaio.

La conferma dei familiari - Le famiglie Missoni, Castiglioni, Foresti e Scalvenzi - recita un comunicato - confermano la notizia del ritrovamento dell'aereo scomparso il 4 gennaio scorso con a bordo Vittorio Missoni, Maurizia Castiglioni, Guido Foresti, Elda Scalvenzi, il pilota Hernan Josè Marchan e il copilota Juan Carlos Ferrer Milano.



"Grazie alle autorità" - L'aereo è stato identificato al quinto giorno delle ricerche grazie alle tecnologie della nave oceanografica americana Deep Sea. Il relitto si trova nelle acque a Nord dell'Arcipelago di Los Roques. In questo momento in Venezuela sono in fase di valutazione le attività per il possibile recupero del velivolo. Le famiglie ringraziano il governo Venezuelano e quello Italiano per l'impegno nel rendere possibile questa ricerca e confidano che le indagini proseguiranno fino all'accertamento delle cause e delle responsabilità dell'incidente.



Farnesina: "Relitto a 70 metri di profondità" - Anche la Farnesina ha confermato il ritrovamento dell'aereo. "Il relitto si trovava a 70 metri di profondità, l'aereo era spezzato in più parti, ma la matricola era leggibile", hanno spiegato fonti del ministero degli Esteri.