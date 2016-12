foto Da video

15:06

- Continuano le violenze in Siria dove "un attentato suicida è stato compiuto vicino alla chiesa ortodossa Mariamiye" di Damasco, nella città vecchia. Lo ha riferito la tv di Stato che ha aggiunto: "Si temono molte vittime". Per adesso l'autenticità dell'informazione non è verificabile in modo indipendente.