foto Ap/Lapresse

06:02

- Il Texas ha eseguito la sentenza di morte per la cinquecentesima persona da quando lo Stato, nel 1982, ha ripristinato la pena capitale. Kimberly McCarty, uccisa con un'iniezione letale, è stata condannata per l'omicidio a scopo di rapina di un'insegnante in pensione: ha brutalmente aggredito l'anziana tagliandole anche un dito di una mano per strapparle la fede nuziale. Dietro il delitto, la droga: l'assassina aveva una dipendenza dal crack.