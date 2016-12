Sudafrica, Mandela tenuto in vita artificialmente

foto Afp Correlati La figlia: "Mio padre è sereno" 23:22 - Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di Nelson Mandela. Secondo quanto riportano le tv americane Cnn e Cbs News, che citano non meglio precisate fonti ufficiali, l'ex presidente Sudafricano sarebbe tenuto in vita artificialmente. In tutto il Paese, intanto, migliaia di persone sono raccolte in preghiera. Lo spazio intorno all'ospedale di Pretoria, dove Madiba è ricoverato, è stato invaso da fiori e bandiere. - Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di Nelson Mandela. Secondo quanto riportano le tv americane Cnn e Cbs News, che citano non meglio precisate fonti ufficiali, l'ex presidente Sudafricano sarebbe tenuto in vita artificialmente. In tutto il Paese, intanto, migliaia di persone sono raccolte in preghiera. Lo spazio intorno all'ospedale di Pretoria, dove Madiba è ricoverato, è stato invaso da fiori e bandiere.

A poche centinaia di metri da dove Nelson Mandela è ricoverato, i fiori, i cuori e gli animali di peluche hanno creato un tappeto sull'asfalto. Sul muro i messaggi, le lettere, le foto e i disegni di bambini diventano una carta da parati, nel mezzo bandiere, simboli della lotta antiapartheid, e palloncini. E' il frutto della processione, che continua da ore, di centinuaia di sudafricani giunti a Pretoria per pregare, piangere e rendere omaggio al padre della loro libertà, al fondatore del Sudafrica multirazziale.



Mandela, che il 18 luglio compirà 95 anni, è ricoverato per un'infezione polmonare dall'8 giugno e da almeno tre giorni versa in condizioni "critiche". "Dobbiamo tenere lui e la sua famiglia nelle nostre costanti preghiere", ha dichiarato oggi il presidente Jacob Zuma. Al capezzale di Mandela si sono riuniti alcuni notabili del clan reale dei Thembu, di cui l'ex presidente sudafricano è esponente, per discutere le sue ultime volontà. Secondo indiscrezioni, Mandela vorrebbe essere sepolto nel villaggio di Qunu, dove lui stesso ricorda di aver trascorso gli anni più belli della sua infanzia, e dove si ritirò a vita privata prima che la sua salute peggiorasse.



Zuma annulla il suo viaggio in Mozambico - Dopo l'aggravarsi delle condizioni di Mandela, il presidente sudafricano Jacob Zuma ha cancellato il suo viaggio in Mozambico previsto per domani. Lo annuncia il governo in una nota.