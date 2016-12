foto LaPresse

22:09

- Torna a salire la tensione in Brasile. Tafferugli tra manifestanti e polizia militare sono scoppiati in serata nei pressi dello stadio "Mineirao" di Belo Horizonte, dove si sta giocando la prima semifinale della Confederations Cup, tra Brasile e Uruguay. Un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo pacifico di oltre 50mila persone e ha tentato di avvicinarsi allo stadio. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla.