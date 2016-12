Yaritza, la ragazza cilena che piange sangue

- La notizia ha fatto in pochissimo tempo il giro di tutto il Cile: Yaritza Oliva, giovane del sud del paese, è stata ripresa dalla tv mentre dai suoi occhi usciva sangue. Il caso, che va avanti da due settimane, sarà ora studiato da un gruppo di esperti a Santiago.

Yaritza ha 20 anni e vive a Purranque, nel profondo sud del Cile, quasi mille chilometri dalla capitale. Alla stampa ha dichiarato che dai suoi occhi è cominciato ad uscire sangue poco più di due settimane fa. In un primo momento gli è stato diagnosticata un'infezione agli occhi.

Poi però gli è stato detto che si trattava di una 'stigmata'. "A Purranque nessuno sa di preciso cosa ho nè tanto meno cosa fare", ha dichiarato ai media, assicurando che da giorni non è in grado di contenere il sangue che, diverse volte al giorno, esce da entrambi gli occhi.

Dopo aver visto le immagini in tv, alcuni oftalmologi di Santiago escludono una congiuntivite e sostengono che potrebbe trattarsi per esempio di un'alterazione nella coagulazione. "Le possibilità sono tante", ha precisato uno dei medici, Alejandro Lutz, assicurando che "la vita della ragazza non è comunque a rischio". Ad esaminare meglio la ragazza sono stati i medici della clinica di Las Condes, a Santiago, che stanno preparando un rapporto dettagliato sulla sua condizione.