- La guardia di finanza di Milano ha sequestrato a New York un quadro di Picasso del valore di circa 11 milioni di euro. Il capolavoro "Compotier et tasse", del 1909, stava per essere venduto all'asta. Il sequestro rientra in un'inchiesta in cui sono stati arrestati due amministratori della Aip, Azienda italiana pubblicità. La Casa d'aste, dopo la rogatoria internazionale dei magistrati milanesi, ha subito bloccato la vendita.