foto Ansa

18:49

- "Un giorno tragico per la nazione perché la Corte Suprema ha sbagliato". Sono le dure parole con cui i vescovi americani commentano la sentenza che, di fatto, apre ai matrimoni omosessuali in tutti gli Stati. "Il bene di tutti, soprattutto dei nostri figli, dipende da una società che si sforza di rispettare la verità del matrimonio. Ora è arrivato il momento - spiegano i prelati - di raddoppiare gli sforzi per rendere testimonianza a questa verità".