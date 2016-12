foto Ap/Lapresse

15:37

- L'Europa deve mettere in campo "tutti gli strumenti disponibili per combattere la disoccupazione giovanile". L'appello arriva dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenuta davanti al Parlamento di Berlino, secondo quanto riferisce Bloomberg. Parlando al Bundestag, la Merkel ha affrontato il nodo crisi, avanzando le sue proposte per cercare di superarla.