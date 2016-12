foto Afp

15:14

- Potrebbero occorrere mesi all'Ecuador per decidere se concedere asilo politico a Edward Snowden, la talpa dei servizi segreti Usa. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri del Paese sudamericano, Ricardo Patino. A Kuala Lumpur, dove si trova in visita, ha detto ai giornalisti: "Su Assange abbiamo impiegato due mesi prima di fare una scelta. Non aspettatevi una decisione in tempi più brevi".