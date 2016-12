foto Ansa

10:03

- Sono più di centomila le vittime del conflitto siriano dall'inizio della rivolta nel marzo 2011. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, citato da Al Arabiya. Il 13 giugno l'Alto commissariato Onu per i diritti umani aveva parlato di almeno 93mila persone uccise.