foto Ap/Lapresse

21:31

- "La Germania deve essere non solo ancora di stabilità ma anche motore di crescita in Europa". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, intervenendo alla giornata del consiglio economico della Cdu. La cancelliera ha sostenuto che "la Germania ha la responsabilità di stimolare la domanda interna e l'Import dagli altri Paesi". Merkel "contesta" ancora una volta l'idea che crescita e il rigore siano in opposizione.