foto Ap/Lapresse

19:49

- I sindacati brasiliani hanno indetto in tutto il Paese per l'11 luglio uno sciopero generale, denominato "Giornata di lotta". Lo hanno annunciato al termine di un incontro a San Paolo. Ieri la presidente carioca, Dilma Rousseff, ha concordato con governatori e sindaci un piano nazionale in 5 punti per migliorare i servizi pubblici, come invocato dal movimento di protesta che da due settimane sta infiammando il gigante latinoamericano.