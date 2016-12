foto Reuters

- La "talpa" del datagate, Edward Snowden, si trova nell'area transito dell'aeroporto di Mosca. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo cui l'arrivo dell'analista della Nsa è una sorpresa. Putin, sperando che il caso non incida negativamente sui rapporti con gli Stati Uniti, ha però aggiunto che "Snowden non ha commesso alcun reato in Russia e che, essendo un uomo libero, non verrà estradato verso l'America".