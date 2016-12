Francia, uccisi una madre e i suoi 3 figli

foto Afp Correlati Usa, donna apre il fuoco e uccide i due figli 16:00 - Dramma familiare nel sud della Francia. Tre bambini - di 2, 8 e 9 anni - e la loro madre sono stati trovati senza vita a Saint-Paul-Trois-Chateaux. Il principale sospetto degli omicidi è il marito della donna e padre dei tre piccoli. L'uomo, di 43 anni, è ricercato dalla polizia, ma al momento risulta introvabile. La coppia era in procinto di separarsi e in passato la donna, di 29 anni, aveva subito violenze da parte del partner. - Dramma familiare nel sud della. Tre bambini - di 2, 8 e 9 anni - e la loro madre sono stati trovati senza vita a. Il principale sospetto degli omicidi è il marito della donna e padre dei tre piccoli. L'uomo, di 43 anni, è ricercato dalla polizia, ma al momento risulta introvabile. La coppia era in procinto di separarsi e in passato la donna, di 29 anni, aveva subito violenze da parte del partner.

Il suo corpo è stato ritrovato in una pozza di sangue, colpito a più riprese da un'arma bianca, probabilmente un coltello. L'autopsia sarà effettuata in giornata. Il corpo è stato ritrovato a casa della madre della vittima, dove sembra che la giovane donna si sarebbe trasferita negli ultimi mesi, forse temendo per la sua sicurezza.



Mentre i corpi senza vita dei tre bambini sono stati rinvenuti questa mattina nell'automobile del padre, ferma in un parcheggio dello stesso comune. Si tratta di un ragazzino di 9 anni e di due bimbe di 2 e 8 anni. Dei tre bambini si erano perse le tracce. Dopo il ritrovamento del cadavere straziato della madre, era stato infatti ipotizzato che il padre li avesse portati via con sé prendendo la fuga. Poi la nuova tragica scoperta. La procura di Valence ha aperto un'inchiesta per omicidio.