foto Afp

15:30

- Un elicottero M-17 è caduto in India, nello Stato di Uttarakhand, mentre stava partecipando alle operazioni di soccorso delle vittime dovute alle alluvioni monsoniche. Almeno otto i morti nell'incidente, avvenuto nel distretto di Guarikund, come ha riferito la tv Times Now. Le piogge violente di questi giorni hanno fatto oltre 5mila morti e gli interventi di soccorso continuano a ritmo serrato.