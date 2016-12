foto Afp

08:05

- Rimangono sempre stazionarie ma critiche le condizioni di Nelson Mandela in un ospedale di Pretoria in cui è ricoverato dall'8 giugno. L'ultimo bollettino ufficiale è quello dato dal presidente sudafricano, Jacob Zuma, che aveva parlato di situazione "delicata". Prosegue intanto il via vai di visite di parenti e figure istituzionali, secondo quanto riportato dai numerosi giornalisti accampati fuori dalla clinica.