Kabul, attacco talebano al palazzo di Karzai

foto Ap/Lapresse 11:10 - Un attacco di talebani è stato sferrato nel centro di Kabul, nel palazzo presidenziale, dove sono state udite esplosioni e spari. Nella zona si trovano anche il ministero della Difesa, la sede della Cia e vari compound dell'Isaf e dell'ambasciata degli Stati Uniti. Il commando armato, che era riuscito a penetrare all'interno del cosiddetto "Anello d'acciaio", una rete di massima sicurezza di 25 check point, è stato eliminato. - Un attacco diè stato sferrato nel centro di, nel, dove sono state udite esplosioni e spari. Nella zona si trovano anche il ministero della Difesa, la sede della Cia e vari compound dell'Isaf e dell'ambasciata degli Stati Uniti. Il commando armato, che era riuscito a penetrare all'interno del cosiddetto "Anello d'acciaio", una rete di massima sicurezza di 25 check point, è stato eliminato.

Le esplosioni sono avvenute poco prima di una conferenza stampa del presidente Hamid Karzai, con una ventina di giornalisti già pronti ad assistervi. La rivendicazione dei talebani è stata inviata ai media con un messaggio sms firmato dal portavoce Zabihullah Mujahid, in cui si conferma che un commando, dotato di armi automatiche e bombe, ha attaccato il palazzo presidenziale. "Oggi alle 6.30 - dice il testo - un gruppo di martiri ha attaccato il palazzo presidenziale, il ministero della Difesa e l'Hotel Ariana", sede della Cia.



L'attacco "è gestito autonomamente dalle forze di sicurezza afghane". Lo ha reso noto la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf). "Per il momento - si legge in un tweet - ci stiamo limitando ad una azione di monitoraggio".



Polizia: uccisi gli attentatori - Dopo due ore, gli attentatori sono stati uccisi e l'attacco è finito. Lo ha annunciato il capo della polizia di Kabul.