foto Ap/Lapresse

00:03

- "Il mio governo ascolta le voci democratiche provenienti dalle strade per camminare più rapidamente e con umiltà". Lo ha detto la presidente brasiliana Dilma Rousseff dopo due settimane di manifestazioni di protesta che hanno scosso il Paese. Rousseff ha quindi annunciato un referendum popolare per convocare una assemblea costituente che realizzi una riforma politica oltre a un piano nazionale in 5 punti per migliorare servizi pubblici.