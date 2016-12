foto Ap/Lapresse

20:43

- Ricorreremo a tutte le vie legali per fermare Edward Snowden, la "talpa" del Datagate. Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama. Il leader americano non ha chiarito se è in contatto col presidente russo Vladimir Putin, ma ha confermato come gli Stati Uniti stiano lavorando con altri Paesi per far sì che nei confronti di Snowden, accusato in Usa di spionaggio, possano essere applicate le norme americane.