foto Reuters

18:50

- "Non c'è dubbio che ci sarà un impatto negativo" sulle relazioni tra Usa e Cina per la decisone delle autorità cinesi di far partire Edward Snowden da Hong Kong. Parola del portavoce della Casa Bianca Jay Carney, secondo il quale le autorità locali erano informate per tempo che il passaporto dell'ex analista della Nsa era stato revocato.