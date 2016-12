Louisiana, lascia la figlia di 5 anni sola in casa La bimba trova una pistola e si spara alla testa

foto Dal Web Correlati Usa, bimbo di 4 anni spara e uccide donna 16:12 - Una bambina di cinque anni si è sparata accidentalmente alla testa dopo aver trovato la pistola lasciata incustodita dalla madre 28enne. La tragedia è accaduta nei sobborghi di New Orleans, in Louisiana. La donna, Laderika Smith, aveva chiuso nell'appartamento la figlia per andare a fare la spesa. Una volta tornata ha trovato la piccola in fin di vita, in un bagno di sangue. La 28enne è corsa in ospedale dove però non c'è stato nulla da fare. - Unasi èalla testa dopo aver trovato lalasciata28enne. La tragedia è accaduta nei sobborghi di. La donna,h, aveva chiuso nell'appartamento la figlia per andare a fare la spesa. Una volta tornata ha trovato la piccola in fin di vita, in un bagno di sangue. La 28enne è corsa in ospedale dove però non c'è stato nulla da fare.

Ora per la donna c'è un'imputazione di omicidio di secondo grado: la Smith è infatti colpevole, secondo l'accusa, di grave negligenza, per aver abbandonato l'arma a disposizione della figlia, avendo lasciato la piccola sola in casa.