- Questa mattina alcuni spari di armi leggere hanno cercato di colpire un C130 dell'Aeronautica militare italiana mentre stava effettuando un volo tattico in provincia di Farah, in Afghanistan. Non ci sono stati feriti e l'aereo ha proseguito regolarmente la propria missione fino all'aeroporto militare di Herat.