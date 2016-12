E ancora, Snowden ha ricevuto un documento di transito come rifugiato da parte del governo ecuadoriano, come ha riferito un rappresentante di Wikileaks in una conferenza stampa telefonica con la tv in lingua inglese filo Cremlino Russia Today.



Si infittisce dunque, forse grazie ad un'abile disinformazione, il giallo sull'ex agente governativo. Il suo posto, il 17A, come avevano fatto trapelare i media russi, è rimasto vuoto. Fonti dello scalo e delle forze dell'ordine hanno poi confermato che il passeggero non è salito sull'aereo. I reporter non escludono che Snowden sia partito camuffato o che ci sia stato un depistaggio sul volo, di cui ormai si conosceva ogni particolare. Gli Usa avrebbero potuto costringere l'aereo ad un atterraggio forzato nel loro spazio aereo, come ventilato anche da fonti locali.







Obama: "Ricorreremo alle vie legali" - Ricorreremo a tutte le vie legali per fermare Edward Snowden, la "talpa" del Datagate. Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama. Parlando con alcuni cronisti, Obama non ha risposto a chi gli chiedeva se era in contatto col presidente russo Vladimir Putin, ma ha confermato come gli Stati Uniti stiano lavorando con altri Paesi per far sì che nei confronti di Snowden, accusato in Usa di spionaggio, possano essere applicate le norme della legge americana.





C'è chi dice che abbia già lasciato la Russia, chi sostiene che si trovi ancora nella zona di transito dello scalo, altri non escludono che la 'talpa' Usa possa partire domani con il prossimo volo che faccia scalo a Cuba, dato che non esistono voli diretti per Quito. Esperti russi ritengono che Snowden sia stato sentito dopo il suo arrivo a Mosca dai servizi segreti, per i quali può rappresentare un grande interesse. In ogni caso la sua tappa moscovita rischia di incrinare i già fragili rapporti Usa-Russia.



La fuga da Hong Kong - Ieri Snowden è volato da Hong Kong a Mosca, nonostante la richiesta di arresto giunta da Washington, in una vicenda che sta creando grosso imbarazzo alle autorità statunitensi. La Casa Bianca si aspettava che Mosca rispedisse subito Snowden negli Usa e ha sollevato "forti obiezioni" con Cina e Hong Kong per aver lasciato in libertà il fuggitivo, che ha rivelato alcuni programmi di sorveglianza segreti del governo statunitense. Il ministro degli Esteri ecuadoregno Ricardo Patino ha rivelato che Snowden ha fatto richiesta di asilo al suo Paese ma che la domanda sarà valutata "con molta responsabilità".



Ecuador: "Snowden è perseguitato dagli Usa" - Edward Snowden, la talpa del Datagate, è perseguitato dagli Stati Uniti e per l'Ecuador "i diritti umani sono sopra ogni altro interesse". Lo ha detto il ministro degli Esteri ecuadoriano, Ricardo Patino, confermando che Snowden ha chiesto asilo politico a Quito.



La Russia e l'Ecuador studiano la richiesta di estradizione - Mosca studia la richiesta di estradizione presentata dagli Usa nei confronti della "talpa"del Datagate. Lo hanno riferito alcune fonti ben informate citate dall'agenzia Interfax. Anche il ministro degli Esteri ecuadoriano, Ricardo Patino, ha confermato che il suo Paese ha ricevuto una richiesta di estradizione di Edward Snowden dagli Stati Uniti e che la sta esaminando, avvertendo però che i rapporti con Washington devono "rispettare la sovranità" dei due Paesi.



Assange: "Snowden è al sicuro e in buona salute" - Edward Snowden è in buona salute, al sicuro e in contatto con i suoi avvocati. Lo fa sapere Julian Assange in una conferenza stampa telefonica.



Casa Bianca: "Impatto sulle relazioni con la Cina" - "Non c'è dubbio che ci sarà un impatto negativo" sulle relazioni Usa-Cina per la decisione delle autorità cinesi di far partire ieri Edward Snowden da Hong Kong. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, secondo cui la Cina era informata per tempo che il passaporto dell'ex analista della Nsa era stato revocato.