foto Reuters

12:56

- Nessun giornalista ha visto l'ex agente governativo americano, Edward Snowden, imbarcarsi sul volo Mosca-L'Avana partito dall'aeroporto Sheremetevo alle 14.15 locali, con una decina di minuti di ritardo. Lo conferma anche l'agenzia russa Interfax citando fonti della compagnia Aeroflot. Alcuni reporter non escludono che Snowden si sia camuffato per non farsi riconoscere o che ci sia stato un depistaggio sul volo.