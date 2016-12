Nelson Mandela, la figlia: "Mio padre è sereno"

foto Afp Correlati Sud Africa, Nelson Mandela è in fin di vita 10:43 - "Tutto quello che posso fare come figlia è pregare che il passaggio sia tranquillo. Mio padre ha dato così tanto al mondo e credo sia sereno". Lo ha detto alla Cnn, Makawize Mandela, figlia dell'ex presidente sudafricano e della prima moglie Evelyn. Mandela è ricoverato da 15 giorni in un ospedale di Pretoria per un'infezione polmonare. Nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate. - "Tutto quello che posso fare come figlia è pregare che il passaggio sia tranquillo. Mio padre ha dato così tanto al mondo e credo sia sereno". Lo ha detto alla Cnn,, figlia dell'ex presidente sudafricano e della prima moglie. Mandela è ricoverato da 15 giorni in un ospedale diper un'infezione polmonare. Nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate.

"Viviamo giorno per giorno e preghiamo Dio", ha aggiunto Makaziwe. La figlia del premio Nobel per la pace ha poi puntato il dito contro il "circo mediatico". "E' un padre e un nonno. Non siamo riusciti ad averlo con noi per la maggior parte dei nostri anni. Questo è un momento sacro per noi e mi aspetterei che il mondo ci lasciasse in pace. Dateci lo spazio per essere con nostro padre: sia che questi siano i suoi ultimi momenti con noi o che ci sia ancora tempo". Prima che la presidenza sudafricana annunciasse che le condizioni di Mandela si erano aggravate, la figlia ha parlato del suo stato di salute fisico e mentale. "I medici non hanno smesso di curarlo con le migliori medicine del mondo. Apre ancora gli occhi...". "Nella nostra cultura, la cultura Tembu - ha aggiunto - non si lascia andare via una persona fino a quando questa non lo abbia chiesto: mio padre finora non lo ha fatto".



Il peggioramento delle sue condizioni sta facendo crescere la preoccupazione dei 53 milioni di sudafricani per i quali Nelson Mandela resta l'architetto della pacifica transizione verso la democrazia nel 1994 dopo tre secoli di dominazione bianca. In una nota del governo il presidente Jacob Zuma e il vice segretario del partito di governo African National Congress (Anc), Cyril Ramaphosa, dicono di aver visitato Mandela nell'ospedale di Pretoria, dove i dottori dicono che le condizioni del vecchio leader si sono aggravate nelle ultime 24 ore. "I medici stanno facendo il possibile per migliorare le sue condizioni e garantire a Madiba la massima assistenza e cura", si dice nella nota riferendo di Mandela con il nome del suo clan.



Mandela, che è diventato il primo presidente nero del Sudafrica dopo le elezioni di quasi 20 anni fa, è stato portato d'urgenza nell'ospedale di Pretoria l'8 giugno per la recrudescenza di una infezione polmonare, con il suo quarto ricovero ospedaliero negli ultimi sei mesi. Fino a domenica le sue condizioni erano descritte come "serie ma stabili", e dai commenti dei membri della sua famiglia e del suo successore alla presidenza, Thabo Mbeki, sembrava che fosse in via di guarigione.