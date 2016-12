Usa, bimbo trasgender vince causa contro la scuola: potrà usare il bagno delle femmine

foto Ap/Lapresse 18:22 - Coy Mathis ha 6 anni e ha già vinto la sua prima causa a difesa dei diritti civili. Il bambino, che vive in Colorado, è infatti trasgender e, insieme alla sua famiglia, ha chiesto e ottenuto di poter utilizzare il bagno delle femmine, cosa inizialmente negata dal direttore della scuola elementare che frequenta. hae ha già. Il bambino, che vive in Colorado, è infattie, insieme alla sua famiglia, ha chiesto e ottenuto di poter, cosa inizialmente negata dal direttore della scuola elementare che frequenta.

Coy, come racconta la madre, ha mostrato di essere trasgender ad appena 18 mesi e dai 4 anni ha iniziato a volersi vestire come una bambina e a parlare di sé al femminile. Durante il periodo della scuola materna non ci sono stati problemi e ha potuto utilizzare il bagno delle femmine, senza generare alcun problema.



Il divieto della scuola elementare - Le "grane" sono cominciate invece con il passaggio alla "Fountain-Fort Carson School" dove il divieto all'uso del bagno delle bambine è stato netto: "La scuola deve tener conto anche degli altri bambini, dei loro genitori e del futuro impatto che un ragazzo con i genitali maschili che utilizza il bagno delle ragazze potrebbe avere", ha infatti rivendicato il consiglio dell'istituto.



La vittoria di Coy - Ne è nato un contenzioso a cui è stata messa la parola fine dalla decisione ultima del direttore del distretto scolastico, Steven Chavez, che ha dato ragione a Coy e alla sua famiglia. Non permettendo a Coy di utilizzare bagno delle bambine, la scuola ha "creato un ambiente pieno di molestie", ha scritto Chavez nella circolare che motiva la sua decisione. L'istituto scolastico ha inoltre dimostrato "una mancanza di comprensione della complessità della questione transgender", facendo riferimento a Coy come maschio e virgolettando sempre la parola "lei", in tutti i documenti che si sono susseguiti nel contenzioso.