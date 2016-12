foto Afp

- "Abbiamo saputo che l'ex presidente Nelson Mandela è in condizioni critiche. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con lui, con la sua famiglia e con il popolo sud africano". Lo afferma Caitlin Hayden, portavoce del Consiglio delle sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il presidente americano Barack Obama sarà in Africa la prossima settimana con una tappa in Sud Africa.