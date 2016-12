Mandela's day: il giorno della liberazione

23:19 - La fine di un lungo incubo, per lui, per il Sudafrica, per il mondo. E' l'11 febbraio 1990 e Nelson Mandela, dopo oltre 27 anni, torna un uomo libero. Incarcerato nel 1962, condannato a 5 anni prima e all'ergastolo poi, il leader della lotta all'apartheid resiste ai tentativi di piegarlo, alla promessa della libertà in cambio della rinuncia alla sua battaglia e al suo impegno contro la segregazione. E alla fine vince: le pressioni della comunità internazionale costringono il governo di Johannesburg e il presidente De Klerk ad aprire la porta del carcere. Fuori, ad aspettarlo, la moglie Winnie Madikizela. E l'intero pianeta.