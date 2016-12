foto Ap/Lapresse

18:33

- "Le forze armate interverranno nel campo politico per impedire all'Egitto di cadere in un tunnel oscuro e per evitare lotte al suo interno". Lo ha detto il ministro della Difesa, Abdel Fatah el Sissi, riferendosi alle proteste contro Mohamed Morsi che stanno scaldando il Paese, in vista del primo anniversario dell'elezione a presidente e dopo la nomina a governatore di Luxor di un ex terrorista.