foto Ap/Lapresse

16:48

- Sono caduti in uno stagno, dove sono morti annegati. E' la tragica fine di due bambini, i cui corpi sono stati ripescati senza vita in Francia, nella regione parigina di Saint-Ouen-l'Aumone. Insieme a loro, altri tre piccoli, due dei quali sono in condizioni critiche. Una quinta bambina è invece fuori pericolo. I cinque bimbi, tutti tra i 3 e gli 8 anni, erano a pochi metri da una pensione che ospita le loro madri, donne single in condizioni disagiate.