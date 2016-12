foto Ansa

15:26

- "Edward Snowden ha causato danni irreversibili al nostro Paese e ai nostri alleati". Parola di Keith Alexander, capo della National Security Agency. In un'intervista alla Abc, il generale ha messo in evidenza che, dopo il caso Snowden, la Nsa ha rafforzato le misure di sicurezza al suo interno per evitare ulteriori fughe. "La talpa del Datagate - ha aggiunto - ha tradito la fiducia che avevamo in lui".