foto Da video

08:28

- Doveva essere una giornata da ricordare per gli appassionati di volo arrivati da tutte le conte dell'Ohio a Dayton per assistere allo show di Jane Wicker, l'acrobata famosa per camminare sulle ali degli aerei in volo. E in effetti il pubblico difficilmente dimenticherà quello che è accaduto: nel corso dell'esibizione il velivolo si è abbassato troppo, tanto da schiantarsi sul suolo e causare la morte della Wicker e del suo pilota. Inutili i soccorsi: dopo l'impatto immediatamente si è sviluppato un incendio che ha avvolto il piccolo aereo e i due occupanti.