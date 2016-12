foto LaPresse

07:24

- Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), ha affermato in un comunicato che gli otto ostaggi europei che detiene "sono in vita", aggiungendo che diffonderà "prossimamente un nuovo video" al riguardo. Non è chiara l'identità di tutti gli ostaggi citati nel comunicato, a parte i cinque francesi detenuti da Aqmi.