Pakistan, uccisi nove turisti stranieri

foto Ansa 08:46 - Un commando armato ha ucciso nove turisti, tra russi cinesi e ucraini, residenti in un hotel della regione del Kashmir, che i pakistani chiamano provincia settentrionale di Gilgit-Baltistan, fuggendo prima dell'arrivo della polizia. Lo riferisce Samaa Tv. L'attacco è avvenuto nell'area di Fairy Meadows, campo base per l'ascesa al Nanga Parbat, nona più alta vetta del mondo nell'Himalaya (8.126 metri). Uccisa anche una guida locale. - Un commando armato ha ucciso nove turisti, tra russi cinesi e ucraini, residenti in un hotel della regione del Kashmir, che i pakistani chiamano provincia settentrionale di Gilgit-Baltistan, fuggendo prima dell'arrivo della polizia. Lo riferisce Samaa Tv. L'attacco è avvenuto nell'area di Fairy Meadows, campo base per l'ascesa al Nanga Parbat, nona più alta vetta del mondo nell'Himalaya (8.126 metri). Uccisa anche una guida locale.

Le vittime sono 9 turisti, 5 ucraini, 3 cinesi ed un russo, probabilmente scalatori che si apprestavano ad arrampicarsi sul Nanga Parbat, e la loro guida pachistana.



Il vice ispettore generale della polizia di Gilgit, Ali Sher, ha indicato che ''l'incidente è avvenuto subito dopo la mezzanotte, quando sconosciuti terroristi hanno fatto irruzione nell'hotel sparando ai turisti che vi si trovavano''. La zona dove è avvenuto l'attacco ''è remota ci vorrà tempo per determinarne l'origine. Ma non c'e' dubbio che si tratti di un atto di terrorismo''.



Un portavoce ha precisato che gli aggressori, per non destare sospetti, vestivano uniformi dei 'Gilgit Scout' una forza paramilitare appartenente alle Guardie di Frontiera pachistane. Dopo essere entrati nel rifugio, ha aggiunto la fonte, i militanti hanno radunato tutte le persone presenti portandole in un luogo appartato, e dopo averle identificate e derubate di tutto quanto di prezioso avessero, compresi i passaporti, ne hanno uccise dieci.



Jandullah rivendica - La strage di turisti stranieri è stata rivendicata dal movimento estremista islamico talebano Jandullah. In un messaggio il portavoce del movimento, Ahmed Marwat, ha detto: ''Abbiamo realizzato l'attacco perché i turisti erano degli infedeli e nemici dei musulmani''