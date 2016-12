foto Ap/Lapresse

06:46

- Un membro delle forze speciali australiane è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco in Afghanistan, portando a 40 il numero di soldati australiani caduti dall'inizio del conflitto nel 2001. Il responsabile della Difesa australiana David Hurley spiega che il militare è morto ieri in un attacco di insorti, nel quale un altro soldato è rimasto gravemente ferito.