Istanbul, sgomberata piazza Taksim

foto Reuters Correlati Garofani e idranti: la protesta turca si riaccende a Taksim

Si riaccende la protesta 07:25 - Nella notte, la polizia turca ha ripreso il controllo di piazza Taksim ad Istanbul e delle strade limitrofe, dopo diverse ore di scontri con gruppi di manifestanti. Diverse centinaia di agenti delle unità antisommossa, armati di cannoni ad acqua, si sono schierati sulla piazza e sorvegliano le arterie di collegamento. La maggior parte dei gruppi di protestatori sono stati dispersi con numerose cariche e lanci di gas lacrimogeni. - Nella notte, la polizia turca ha ripreso il controllo di piazza Taksim ad Istanbul e delle strade limitrofe, dopo diverse ore di scontri con gruppi di manifestanti. Diverse centinaia di agenti delle unità antisommossa, armati di cannoni ad acqua, si sono schierati sulla piazza e sorvegliano le arterie di collegamento. La maggior parte dei gruppi di protestatori sono stati dispersi con numerose cariche e lanci di gas lacrimogeni.

Intanto la barricata che avevano eretto sulla grande strada pedonale che porta a piazza Taksim, via Istiglal, è stata smantellata. Migliaia di persone si erano riunite in serata, con garofani rossi in mano, per commemorare pacificamente l'attacco della settimana scorsa. Una manifestazione del tutto pacifica. I ribelli anti-Erdogan hanno lanciato fiori verso gli agenti, cantando ''Polizia non tradire il tuo popolo'', mentre nel centro iniziava un concerto di protesta di migliaia di pentole e clacson contro il governo.



Le forze antisommossa che avevano blindato i dintorni della piazza hanno intimato alla folla di andarsene entro 20 minuti. Poi sono scattati i cannoni ad acqua per disperdere i giovani, spingendoli verso le strade vicine, in particolare su Istiklal, via icona della Istanbul turistica. Poco dopo sono partite le prime cariche e le prime raffiche di candelotti lacrimogeni.