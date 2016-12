foto Reuters

- Gli Stati Uniti si attendono che Hong Kong vada avanti con l'estradizione di Edward Snowden. Lo afferma Tom Donilon, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Barack Obama. "Riteniamo che le accuse presentino un buon caso per l'estradizione in base al trattato vigente fra Stati Uniti e Hong Kong, che è stato storicamente un buon partner americano nelle questione legali", ha messo in evidenza Donilon.