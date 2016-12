foto LaPresse

22:32

- Scontri tra polizia e manifestanti a Salvador, nelle vicinanze dell'Arena Fonte Nova, lo stadio dove si sta disputando la partita Italia-Brasile valida per la Confederations Cup. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che tentava di forzare il cordone della polizia per raggiungere lo stadio. Non si registrano feriti. La zona è sorvegliata da elicotteri della polizia militare.