20:45

- "Il governo degli Stati Uniti pirata le compagnie di cellulari cinesi per raccogliere milioni di messaggini di testo". Lo ha affermato Edward Snowden, la "talpa" dello scandalo "datagate", in un articolo pubblicato dal quotidiano "South China Morning Post". Intanto, gli Usa puntano all'estradizione di Snowden e sono in contatto con le autorità di Hong Kong. Lo riporta la Cbs citando alcune fonti della Casa Bianca.