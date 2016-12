foto Ap/Lapresse

- Le dimostrazioni anti-governative in diverse città del Brasile potrebbero far saltare la visita del Papa a Rio de Janeiro, in programma dal 22 al 28 luglio. Lo ha ammesso il segretario generale della presidenza, Gilberto Carvalho, dopo una riunione sul viaggio del Pontefice in occasione della Giornata mondiale della gioventù. "Siamo preoccupati. Quello che sta accadendo può influenzare la visita", ha detto Carvalho.