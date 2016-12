foto Facebook

12:10

- Barbara De Anna incarnava "i valori dell'Italia migliore": così il ministro degli Esteri, Emma Bonino, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari della funzionaria dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, morta oggi a causa delle ferite riportate in Afghanistan in un attacco talebano. "Rendiamo omaggio - ha detto la Bonino - a quanti, come lei, prestano la loro opera di cooperazione anche nelle aree di crisi più lontane e difficili".