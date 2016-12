foto Dal Web

10:00

- Sempre più tesa la situazione in Brasile, dove le manifestazioni di protesta contro le spese per i Mondiali del 2014 e la corruzione nel Paese proseguono in tutto il Paese. A Ribeirao un manifestante è morto investito da un auto. Come mostrano le immagini, il suv ha tentato di rompere il blocco formato dai manifestanti, travolgendo il gruppo proprio nei pressi di Avenue John Fiusa. Nel caos il suv ha investito un ragazzo di 18 anni che è morto sul colpo.