Usa,trapianto dà l'udito a bimbo sordo

09:24 - Grayson Clamp ha sentito i suoni per la prima volta a 3 anni. Il bambino era nato completamente sordo senza i nervi cocleari. Ma i suoi genitori, Len e Nicole Clamp, non si sono rassegnati e hanno fatto di tutto per aiutarlo ad acquisire l'udito. Un primo tentativo con impianto cocleare non ha funzionato. Alla fine, dopo alcune ricerche, i genitori si sono rivolti agli Ospedali UNC di Chapel Hill, in North Carolina. Lì Grayson, primo bambino al mondo, ha ricevuto un trapianto di cellule cerebrali uditive. Che ha funzionato. Il video, fornito dalla UNC School of Medicine, mostra il momento in cui il bambino sente la voce del padre per la prima volta.