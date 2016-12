Afghanistan, è morta Barbara De Anna

foto Facebook Correlati Kabul, la ferita italiana è Barbara De Anna

Kabul, l'italiana è ferita gravemente ma stabile 12:02 - Barbara De Anna non ce l'ha fatta. La funzionaria italiana rimasta gravemente ustionata in un attacco dei talebani a Kabul, il 25 maggio, è morta questa mattina. Pochi giorni dopo essere stata ferita era stata trasferita in una unità "grandi ustionati" di Ludwigshafen, in Germania, ma tutte le cure sono risultate inutili. non ce l'ha fatta. Larimastain unil 25 maggio,questa mattina. Pochi giorni dopo essere stata ferita era stata trasferita in una unità "grandi ustionati" di Ludwigshafen, in Germania, ma tutte le cure sono risultate inutili.

Barbara De Anna era una funzionaria dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM). Precedentemente aveva lavorato con Onu e Nato. A Kabul era arrivata nel 2011, dopo aver ricoperto diversi incarichi in Liberia, Timor Est e Giordania.



Dopo il ferimento nell'attentato del 25 maggio, la quarantenne toscana, con ustioni sul 90% del corpo, era stata in un primo momento curata d'urgenza all'ospedale di Emergency a Kabul, poi in quello più avanzato di Bagram e infine trasferita in Germania, nel centro per grandi ustionati dell'ospedale di Ludwigshafen.



Bonino: "De Anna incarnava l'Italia migliore" - "Ho appreso con profondo dolore la notizia del decesso di Barbara De Anna. Ai suo familiari rivolgo le mie condoglianze più sincere". Così il ministro degli Esteri, Emma Bonino, in una nota. "Rendiamo omaggio a quanti, come lei, prestando la loro opera di cooperazione anche nelle aree di crisi più lontane e difficili, incarnano i valori dell'Italia migliore, che con coraggio e dignità scommette ogni giorno su un mondo più giusto, più solidale e più sicuro", ha sottolineato il ministro.