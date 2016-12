foto Ap/Lapresse

02:00

- La presidente brasiliana, Dilma Rousseff, ha cancellato il previsto viaggio di oggi a Bahia a causa delle proteste di piazza in atto nel Paese. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della presidenza. Cancellata anche una visita ufficiale in Giappone, in programma per la prossima settimana.