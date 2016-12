Svizzera, tempesta su evento sportivo: 39 feriti

foto Da video Correlati Il video della tempesta 00:52 - Una violenta tempesta con grandine e forti raffiche di vento si è abbattuta sulla Svizzera occidentale colpendo, in particolare, Bienne, dove era in corso la Festa federale di ginnastica alla quale partecipano 60mila atleti. Un primo bilancio parla di 39 persone ferite, sei delle quali gravi. Alcuni giornalisti hanno filmato il pubblico in preda al panico per le raffiche di vento che hanno toccato i 130 km orari. - Una violenta tempesta con grandine e forti raffiche di vento si è abbattuta sulla Svizzera occidentale colpendo, in particolare, Bienne, dove era in corso la Festa federale di ginnastica alla quale partecipano 60mila atleti. Un primo bilancio parla di 39 persone ferite, sei delle quali gravi. Alcuni giornalisti hanno filmato il pubblico in preda al panico per le raffiche di vento che hanno toccato i 130 km orari.

Notevoli i disagi registrati sia per il traffico aereo che ferroviario: i voli in arrivo e partenza dall'aeroporto di Ginevra hanno subito ritardi e diversi treni sono stati soppressi. Edifici dell'aeroporto di Ginevra sono stati inondati e l'acqua ha coperto anche anche le piste, ha riferito il portavoce Bertrand Stampfli.



Il vento ha spostato piccoli aerei leggeri e un container è andato a sbattere contro un velivolo di linea. Su Ginevra e Nyon in un solo quarto d'ora sono caduti 20 litri d'acqua al metro quadrato.