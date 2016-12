foto Da video

19:13

- Secondo il Consigliere speciale dell'Onu per la Prevenzione del Genocidio, Adama Dieng, c'è ancora una possibilità di prevenire uno sterminio di massa in Siria. "E' il momento di agire - prosegue Dieng - ma se non lo facciamo c'è il serio rischio di vedere, domani, persone che si uccideranno a vicenda sulla base della religione". A un convegno alla Farnesina, il consigliere Onu ha chiesto di incoraggiare il dialogo tra Usa e Russia su Damasco.