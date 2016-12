Femen, la videolezione per le nuove reclute

14:20 - Le Femen cercano nuove reclute e lanciano sul web una campagna di arruolamento a colpi di videolezioni. La prima è online da poche ore ed elenca le caratteristiche indispensabili per entrare a far parte del gruppo: "Sii preparata a venire attaccata, ma reagisci e combatti fino alla fine", ripetono le femministe a seno nudo. Poi le regole fondamentali da rispettare in ogni occasione: "Tenere una posizione aggressiva, l'obiettivo non è attrarre, ma spaventare; non nascondere mai il proprio volto; non sorridere, ma gridare".